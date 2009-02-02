Як змінилася вартість оренди квартир у Києві

У січні ц. р. середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 8,12% (49 дол.) - до 557 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії "SV Development", за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир знизилася на 42 дол. - до 540 дол., 2-кімнатних – на 67 дол. – до 779 дол., 3-кімнатних – на 75 дол. – до 950 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 38 дол. – до 432 дол., 2-кімнатних – знизилася на 68 дол. – до 790 дол., 3-кімнатних – знизилася на 72 дол. – до 918 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 52 дол. – до 361 дол., 2-кімнатних – на 58 дол. – до 465 дол., 3-кімнатних – на 70 дол. – до 684 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 31 дол. - до 391 дол., 2-кімнатних – знизилася на 41 дол. – до 488 дол., 3-кімнатних – знизилася на 44 дол. – до 640 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 40 дол. – до 360 дол., 2-кімнатних – знизилася на 59 дол. – до 443 дол., 3-кімнатних – знизилася на 50 дол. – до 558 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 38 дол. – до 364 дол., 2-кімнатних – знизилася на 49 дол. – до 462 дол., 3-кімнатних – знизилася на 59 дол. – до 550 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 33 дол. – до 397 дол., 2-кімнатних – знизилася на 34 дол. – до 483 дол., 3-кімнатних – знизилася на 43 дол. – до 566 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 33 дол. – до 397 дол., 2-кімнатних – знизилася на 35 дол. – до 465 дол., 3-кімнатних – знизилася на 38 дол. – до 571 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 40 дол. – до 391 дол., 2-кімнатних – знизилася на 30 дол. – до 483 дол., 3-кімнатних – знизилася на 37 дол. – до 571 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 35 дол. – до 377 дол., 2-кімнатних – на 51 дол. – до 457 дол., 3-кімнатних – знизилася на 45 дол. – до 555 дол.

Обсяг пропозиції від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у 10 районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 13%, Печерському – 12%, Дарницькому – 13%, Оболонському – 12%, Дніпровському – 7%, Солом’янському – 12%, Голосіївському – 6%, Святошинському – 8%, Деснянському – 7%, Подільському – 10%.

Як повідомляв УНІАН, за 2008 рік середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 37,79% (368 дол.) - до 607 дол. за квартиру на місяць.

Компанія SV Development з 2005 р. займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.