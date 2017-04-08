Екс-чиновницю Миколаївської ОДА викрили у зловживаннях при закупівлі ліків

Екс-керівнику управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Маргариті Капусті повідомлено про підозру у зловживаннях при закупівлі лікарських препаратів для гемодіалізу та протидіабетичних лікарських засобів.

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури Миколаївської області, колишній очільниці управління повідомили про підозру 6 квітня.

Читайте такожКритична ситуація в одеському онкодиспансері: в медустанові немає ліків для хіміотерапії (відео)

Капусту підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто замаху на одержання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем, що могло спричинити тяжкі наслідки.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа, маючи на меті протиправне збагачення, надала протизаконну усну пряму вказівку головному лікарю медичної установи написати довідку про відмову від частини коштів у розмірі 19 млн грн, виділених на закупівлю витратних матеріалів для гемодіалізу, з подальшим їх поверненням до бюджету, для повторного здійснення процедури цієї закупівлі з створення умов для отримання зазначеною посадовою особою неправомірної вигоди. Однак, злочинний умисел вказаної особи до кінця не було доведено, оскільки головний лікар відмовився виконувати незаконну вказівку», - повідомили в прокуратурі.

У відомстві зазначили, що це кримінальне провадження є складним та багатоепізодним, передбачає проведення значної кількості процесуальних та слідчих дій.

«5 та 6 квітня цього року слідчими прокуратури області спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки в Миколаївській області департаменту захисту економіки Національної поліції України проведено санкціоновані обшуки в адміністративних будівлях управління охорони здоров’я», - повідомив старший слідчий прокуратури Миколаївської області В’ячеслав Єрошкін.

Читайте такожПрокуратура: бухгалтери НАНУ присвоїли собі півмільйона гривень, які призначалися для виплати премій вченим

У ході обшуків правоохоронці вилучили речі та документацію щодо проведених процедур закупівель компонентів для гемодіалізу та протидіабетичних лікарських засобів.

«Наразі слідчими вивчаються вилучені речі та документи, аналізується інформація, яку отримано в ході проведення цієї слідчої дії. Окрім того, вирішується питання щодо арешту вилученого майна та призначення ряду відповідних експертиз», - зазначив Єрошкін.

Слідчими прокуратури розпочато процедуру обрання підозрюваній міри запобіжного заходу.

«На даний час до суду скеровано клопотання про обрання зазначеній особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн», - підкреслив заступник прокурора.

«Це тільки перша підозра у цьому провадженні, правоохоронцями перевіряються інші факти злочинної діяльності посадовців, про які буде повідомлено додатково», - підкреслили в прокуратурі.

Маргарита Капуста очолювала відповідне управління ОДА з жовтня 2014 до лютого 2017 року.