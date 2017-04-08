У Полтаві невідомі розбили меморіальні дошки героям АТО і пошкодили дошку Петлюрі

Сьогодні вночі в Полтаві в різних частинах міста невідомі розбили дві меморіальні дошки двом загиблим героям антитерористичної операції і пошкодили меморіальну дошку голові Директорії УНР Симону Петлюрі.

Про це начальник відділу комунікації поліції Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Поліція продовжує працювати в посиленому режимі. Однак знайшлися шакали, які розбили дві меморіальні дошки героям АТО в різних частинах міста (Алмазна і Сакко). Також пошкодили дошку Симону Петлюрі. Вороги українців не дрімають», - написав він.

Сулаєв додав, що «вчора в Полтаву понаїхали особи з різних областей. Приїхали на запрошення деяких полтавців. Тому поліція просить усіх жителів бути пильними. І повідомляти про підозрілих осіб і їх поведінку».

Також він закликав громадські формування і патріотів організуватися і допомогти поліції в забезпеченні правопорядку в місті.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Полтави увечері 5 квітня близько 300 осіб виступали проти забудови так званої «Газетної арки» - території, де протягом багатьох років працювали продавці преси. Після того як арка перейшла у власність місцевого підприємця, її заварили металевими листами.

У результаті зіткнень між співробітниками охоронної фірми і активістами, які виступають проти забудови, були затримані 12 осіб. Один з мітингувальників - учасник АТО Олександр Коба отримав важке ножове поранення. Також було важко поранено ще одного ветерана АТО. Всього, за даними поліції, постраждали 13 осіб.

6 квітня мер Полтави Олександр Мамай заявив, що підприємець призупинить будівництво в «Газетній арці».