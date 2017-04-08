"Її тіло - її діло": у Києві пройшла акція проти заборони абортів (фоторепортаж)

8 квітня у Києві пройшла акція проти заборони абортів.

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Дмитро Голубов нещодавно зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмежень з проведення операцій штучного переривання вагітності (абортів) (№6239).

Законопроектом, зокрема, пропонується встановити, що аборт може бути проведено у закладах охорони здоров’я лише у випадках та за наявністю наступних обставин: якщо вагітність несе пряму загрозу життю вагітної жінки; наявності медичних показань щодо патології плоду, несумісної з життям дитини після народження; зачаття дитини в результаті зґвалтування.