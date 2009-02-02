Банк продає острів на Адріатиці

Найбільший приватний банк Чорногорії "Перший банк", мажоритарним акціонером якого є брат нинішнього прем`єр-міністра Міло Джукановича Ацо Джуканович, виставив на продаж 3,7 гектара острова Свєти Нікола в районі Будви за ціною 28 мільйонів євро, повідомили у понеділок чорногорські ЗМІ.

Власником цієї частини острова є скандально відомий сербський бізнесмен Станко Суботич. За даними ЗМІ, він заклав землю як забезпечення кредиту, який не зміг повернути. Інша, незначна і малоприваблива для туристичної індустрії частина острова належить кільком чорногорським сім`ям.

Частину острова Свєти Нікола Суботич купив 2007 року за 24 мільйони євро. Тоді він заявив про намір великомасштабних інвестицій, готовність будувати на острові готелі, вілли і порт з подальшим можливим перепродажем нерухомості.

Але цим планам не судилося збутися - Сербія оголосила підприємця в міжнародний розшук за підозрою в контрабанді сигарет в Сербії та Чорногорії з 1999 по 2002 роки. Він був затриманий в Москві в квітні 2008 року, але не був екстрадований до Бєлграда. У справі про контрабанду тютюнових виробів проходив і сам Міло Джуканович, щодо якого вела розслідування італійська прокуратура, нагадує РІА “Новости”.