Вдова Вороненкова із сином прийшла до могили екс-депутата Держдуми (відео)

Вдова вбитого російського екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова – Марія Максакова – у Києві відвідала могилу покійного в день його народження, передає ТСН.

Сьогодні, 10 квітня, Вороненкову мало б виповнитися 46 років. До могили свого чоловіка Максакова прийшла із сином, якому 15 квітня виповниться лише рік.

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Також на цвинтарі був присутній екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Саме на зустріч з ним Вороненков їхав у день вбивства. Похований екс-депутат Держдуми на Звіринецькому кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в центрі Києва внаслідок стрілянини було вбито колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова та поранено ще двох осіб.

Нагадаємо, Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом із дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою.