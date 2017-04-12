СБУ викрила російських бізнесменів, які вивели з України понад 30 мільйонів (фото)

Служба безпеки України викрила у Києві протиправну схему виведення понад 30 млн грн готівки за кордон групою компаній – імпортерів чаю та кави. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначається у повідомленні, "щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на поставки кави та чаю становлять не більше трьох кілограмів) та приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на закордонну офшорну компанію. Тому товари, які були вироблені в Росії, завозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, що не підпадає під санкції".

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Отримані в результаті протиправної схеми гроші зловмисники виводили у "тіньовий" обіг, а потім на закордонні рахунки.

Співробітники СБУ провели обшуки у центральному офісі компаній у Святошинському районі столиці, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київщини, за місцями проживання директора компанії (громадянина РФ) та одного з учасників оборудки, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків, поінформували в прес-центрі.

"Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує обготівковування коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном та перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп’ютерну техніку", - йдеться у повідомленні.

Невідкладні слідчі дії тривають, додали в СБУ.