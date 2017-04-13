ДПСУ посилює заходи безпеки на державному кордоні

У зв’язку з Великодніми та травневими святами Державна прикордонна служба України посилює заходи безпеки на державному кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян.

«У зв’язку з Великодніми святами ДПС посилює заходи безпеки на державному кордоні та в контрольованих прикордонних районах. Їх мета – недопущення проникнення на територію нашої країни під виглядом мирних громадян терористів, диверсантів , провокаторів, а також провезення зброї, засобів терору та інших заборонених предметів через державний кордон України», - повідомив він.

За словами Слободяна, задля належної реалізації запланованих заходів організовано взаємодію з підрозділами Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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«Під час реалізації своїх повноважень прикордонники здійснюватимуть ретельну перевірку документів, осіб та транспортних засобів, в тому числі, які будуть пересуватись у контрольованих прикордонних районах. Заходи безпеки будуть посилені і у пунктах пропуску через державний кордон України. Для несення служби будуть залучені резерви відомства, службові собаки та додаткові технічні засоби. Задля своєчасного реагування на можливі зміни в обстановці у підрозділах цілодобово чергуватимуть ситуативні групи», - наголосив він.

Особлива увага під час святкових днів, за словами Слободяна, буде приділена функціонуванню контрольних пунктів в’їзду-виїзду, що розташовані на межі з тимчасово окупованим Кримом та на лінії розмежування в зоні проведення АТО.

Він також повідомив, що у підрозділах, особливо тих, які задіяні у зоні проведення АТО, відпрацьовуються заходи протидії терористичним загрозам та готовності до відбиття раптових атак.