Росію чекає мінімум трирічна стагнація

Росія має готуватися мінімум до трирічної стагнації економіки, вважає глава Ощадбанку РФ, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Герман Греф.

"У 2010 і 2011 роках не буде зростання, буде стагнація. Треба готуватися до трирічної кризи", - сказав він на інвестфорумі в Москві в середу.

Прогнозів розвитку економіки РФ за межами трирічного періоду Греф давати не став. "Горизонту за три роки в нас поки що не видно", - зазначив він.

Раніше на цьому ж інвестфорумі перший віце-прем`єр РФ Ігор Шувалов визнав, що російський ВВП в 2009 році не зростатиме. За його словами, можливе нульове зростання або навіть спад економіки порівняно з 2008 роком.

Минулого тижня в Держдумі Шувалов заявляв, що глобальна економічна криза може затягнутися на три роки, з яких 2009 рік буде найскладнішим.

Останній прогноз Мінекономрозвитку на 2009 рік виходить із спаду ВВП в 0,2%.

РІА “Новости”