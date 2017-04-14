В Одесі відкрили пам'ятні дошки загиблим під час Широкінської операції бійцям

В Одесі встановили меморіальні дошки бійцям, які загинули під час Широкінської наступальної операції, йдеться у сюжеті ТСН.

Загиблі бійці АТО Олександр Кутузакій та Микола Троїцький загинули в лютому 2015-го року.

Троїцький загинув, рятуючи життя свого побратима. Олександра Кутузакія бойовики взяли в полон і закатували бійця до смерті.

На відкриття меморіальної дошки прийшла мати загиблого героя та його побратими із полку "Азов".

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одесі з посади керівника прес-служба ГУ Нацполиции в Одеській області усунули Олену Войтенко. Глава поліції Одеській області Дмитро Головін призначив службове розслідування.

«Ми реагуємо на кожну заяву та повідомлення громадян, - зазначив генерал поліції, - після завершення перевірки, в залежності від того, підтвердяться викладені факти чи ні, буде прийнято законне рішення». На час проведення службового розслідування даного працівника ГУНП відсторонено від виконання службових обов'язків за займаною посадою.

Така реакція послідувала у відповідь на заяви лідера ГО "Оберіг" Дмитра Вичика, який заявив, що Альона Войтенко у 2014 році публікувала статті відвертого сепаратистського характеру і працювала на волонтерських засадах у прес-службі депутата, колишнього члена Партії регіонів.