Десятки сімей змусили "Київенерго" повернути їм понад 200 тисяч гривень за неякісні послуги (відео)

Вони довели, що гаряча вода була неналежної температури, а температура повітря в квартирах під час опалювального сезону була надто низькою і не відповідала затвердженим урядом нормам.

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Кореспондент ТСН з'ясувала, в яких випадках споживачі мають право на знижку від тарифу і як домогтися перерахунку платіжок.