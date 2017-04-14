Десятки сімей змусили "Київенерго" повернути їм понад 200 тисяч гривень за неякісні послуги (відео)

20:46, 14 квітня 2017
Суспільство
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Температура повітря в квартирах під час опалювального сезону була занадто низькою.

58 сімей змусили Київенерго повернути їм більше 200 тисяч гривень за неякісні послуги /

Вони довели, що гаряча вода була неналежної температури, а температура повітря в квартирах під час опалювального сезону була надто низькою і не відповідала затвердженим урядом нормам.

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Кореспондент ТСН з'ясувала, в яких випадках споживачі мають право на знижку від тарифу і як домогтися перерахунку платіжок.

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Теги: #платіжки