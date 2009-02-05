У трьох ДТП на Київщині 2 людей загинули та 18 - травмовані

Учора в Київській області зареєстровано три дорожньо-транспортні пригоди з тяжкими наслідкам, що сталися за однакових обставин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, зокрема, о 09.35 на 91 км автодороги Київ - Харків водій автомобіля "Тойота Камрі", рухаючись у напрямку Києва, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусами "Мерседес Бенц CDI" та "Мерседес Спринтер", що рухалися у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій та один пасажир автомобіля "Тойота", водій і троє пасажирів мікроавтобуса "Мерседес Бенц CDI" та один пасажир мікроавтобуса "Мерседес Спринтер" отримали тілесні ушкодження.

А через дві години на 5 км автодороги Бориспіль - Дніпропетровськ водій автомобіля "Саманд", рухаючись у напрямку м. Бориспіль, також з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес Бенц".

Внаслідок автопригоди один пасажир автомобіля "Саманд" від отриманих травм загинув на місці події. Ще двоє пасажирів цього ж транспортного засобу та водій і четверо пасажирів мікроавтобуса "Мерседес" отримали тілесні ушкодження.

Крім того, о 21.10 в смт. Чабани водій автомобіля "Ніссан Х Трейл", рухаючись у напрямку с. Хотів, також з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Фольксваген Т-4.

Внаслідок ДТП водій автомобіля "Фольксваген" від отриманих травм загинув на місці пригоди, а троє пасажирів цього ж транспортного засобу та водій автомобіля "Ніссан" отримали тілесні ушкодження.

Розслідування причин цих дорожньо-транспортних пригод триває.