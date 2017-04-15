Україна увійшла в десятку країн з найнижчим рівнем безпеки для туристів - рейтинг

Україна увійшла до десятки країн з найнижчим рівнем безпеки згідно з оцінкою експертів Всесвітнього економічного форуму, займаючи 127-ме місце зі 136 поруч із такими країнами, як Гондурас, Кенія, Єгипет, Венесуела, Нігерія, Пакистан, Сальвадор, Ємен та Колумбія.

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Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на доповідь ВЕФ "Конкуренція у подорожі й туризмі-2017".

Зазначається, що Україну випереджають Філіппіни, Ліван, Малі та Бангладеш.

Водночас перші місця за рівнем безпеки у рейтингу займають Фінляндія, Об’єднані Арабські Емірати, Ісландія та Оман.

Згідно із загальним індексом туристичної конкурентоспроможності, Україна займає 88-ме місце, випереджаючи Македонію, Гондурас і Танзанію. У першій трійці - Іспанія, Франція та Німеччина.

Разом з тим в плані здоров’я та гігієни Україна входить у першу десятку країн, посідаючи 8-ме місце. На перших місцях - Німеччина, Литва та Австрія.

В плані цін Україна посідає 45-те місце, за нею - Тайвань, Марокко й Панама, а попереду - Македонія, Південна Африка та Латвія. Найдешевшими країнами виявились Іран, Єгипет і Малайзія.

За рейтингом культурних багатств Україна на 51-му місці - перед Болгарією, Алжиром та Фінляндією. На перших місцях Китай, Іспанія та Франція.

За показниками розвитку туристичного сервісу Україна знаходиться на 71-му місці, випереджаючи Македонію, Намібію та Вірменію. Перші - Австрія, Іспанія та США.

За рівнем міжнародної відкритості Україна посідає 78-ме місце перед Мавританією, Бутаном і Руандою. Обігнали Україну Азербайджан, Туніс та ОАЕ. На перших місцях - Сінгапур, Австралія та Чилі.

З націленістю на туризм в України – 90-те місце, перед Литвою, Болгарією та Казахстаном. При цьому лідирують Мальта, Сінгапур та Ісландія.

За показниками екологічної стабільності Україна займає 90-те місце, випереджаючи Лаос, Казахстан і Бахрейн. Найстабільнішими в плані довкілля за рейтингом є Швейцарія, Австрія та Норвегія.