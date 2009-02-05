Днями з Промінвестбанку виведуть тимчасову адміністрацію

Тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», яку ввів Національний банк України 7 жовтня 2008 р., буде виведено вже в лютому. Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

Проте там поки що не вказують точної дати, посилаючись на те, що тимчасову адміністрацію повинні були вивести ще минулого місяця.

Водночас президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО сьогодні під час прес-конференції заявив, що, за його даними, тимчасова адміністрація вже на днях повинна закінчити свою роботу в банку.

«Я нещодавно розмовляв з КРОТЮКОМ (Володимир КРОТЮК – призначений тимчасовим адміністратором «Промінвестбанку» - УНІАН), і він сказав, що вже на днях тимчасова адміністрація має бути виведена з банку», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України одержав листа ЗАТ "АК «Промінвестбанк" від 20 січня ц.р. про відновлення проведення банком розрахункових операцій по підприємствах державного сектору.

Довідка УНІАН. 7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором було призначено заступника голови Нацбанку Володимира КРОТЮКА.

Причиною погіршення фінансового стану ПІБ став дострокове відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів.