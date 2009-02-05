Посольство США видає українцям 2-3 тис. іміграційних віз на рік

Посольство США видає громадянам України від 2 тис. до 3 тис. імміграційних віз на рік.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку заступник генерального консула посольства США в Україні Джон АРМСТРОНГ.

За його словами, «більшість імміграційних віз видається на підставі родинних зв`язків, набагато менше за кількістю – на підставі роботи». Д.АРМСТРОНГ пояснив: «Ті імміграційні візи, які видаються для роботи, тобто, звернення за такою візою робиться на підставі так званої петиції, яку дає американський працедавець. І це лише в тих випадках, якщо працедавець не може знайти такого співробітника і працівника на території США». Він назвав «гарним прикладом» в даному випадку видачу імміграційних віз комп`ютерним програмістам, які дуже затребувані в США.

Д.АРМСТРОНГ зазначив, що пріоритети завжди віддаються родинним зв`язкам при видачі імміграційної візи. «Найважливіші пріоритети – дружини і чоловіки американських громадян, далі - діти американських громадян і батьки американських громадян, для цих категорій людей немає лімітів в отриманні імміграційної візи», - повідомив заступник генконсула. Він розповів, що, за американськими законами, у близьких споріднених зв`язках «перебувають мама, тато, чоловік, дружина і діти, а для братів і сестер американських громадян існують певні ліміти з видачі віз». Тому, зазначив Д.АРМСТРОНГ, «відповідно, братам і сестрам американських громадян потрібно чекати, іноді їм доводиться чекати від 5 до 10 років, все залежить від того, скільки даного типу віз вже було видано».