У Миколаєві почався скандал навколо новобудови, яку звели за програмою молодіжного будівництва (відео)

У Миколаєві розгортається скандал навколо будинка, який звели за програмою молодіжного житла. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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За документами, забудовник здав житло із сучасним устаткуванням та обладнанням. Усе це входило у вартість квадратних метрів. Насправді ж, покупці отримали споруду з поганою вентиляцією, дешевим обладнанням, неякісною фурнітурою та фасадним утепленням, що ледь не відривається од стін.