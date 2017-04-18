У Миколаєві почався скандал навколо новобудови, яку звели за програмою молодіжного будівництва (відео)
21:14, 18 квітня 2017Суспільство
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Люди кажуть: за документами, забудовник здав їм житло із сучасним устаткуванням та обладнанням.
Скандальна новобудова у Миколаєві / Скріншот
У Миколаєві розгортається скандал навколо будинка, який звели за програмою молодіжного житла. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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У Миколаєві скандал із новобудовою, яку звели за програмою молодіжного будівництва
За документами, забудовник здав житло із сучасним устаткуванням та обладнанням. Усе це входило у вартість квадратних метрів. Насправді ж, покупці отримали споруду з поганою вентиляцією, дешевим обладнанням, неякісною фурнітурою та фасадним утепленням, що ледь не відривається од стін.
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