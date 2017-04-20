Резніченко: Дніпропетровщина буде залучати молодих фахівців за допомогою безкоштовного житла

Про це, як повідомляє «Дніпро ЧАС», заявив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

«У 2017 році квартири вже отримали 8 лікарів області. Зараз під житло для молодих спеціалістів реконструюється приміщення колишньої молочної кухні в Васильківці, там буде ще 10 квартир. Усього в містах і районах області в цьому році для лікарів виділять майже 200 квартир і будинків, щоб заохотити їх працювати в сільській місцевості»,- зазначив Валентин Резніченко.

Як повідомляється, з початку 2017 року медики області отримали квартири в Дніпрі, Кам'янському, Павлограді, Тернівці, Криворізькому та Новомосковському районах.