МЗС підтверджує загибель двох українців на борту затонулого в Чорному морі суховантажу

Міністерство закордонних справ України поки що підтверджує загибель двох та врятування одного українця на борту затонулого в Чорному морі судна "Герої Арсеналу". Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС у соціальній мережі Facebook.

"За результатами рятувально-пошукових робіт членів екіпажу судна “Герої Арсеналу” станом на 20.04.17 знайдено чотирьох осіб, троє з яких – загиблі, один – врятований. За попередньою інформацією, двоє загиблих були громадянами України", - наголосили у дипломатичному відомстві.

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"Врятований член екіпажу – громадянин України. Стан його здоров’я – задовільний", - додали дипломати.

Також відзначається, що співробітники Генерального консульства України в Ростові-на-Дону забезпечили перевезення врятованого українця до консульської установи, надали необхідну допомогу та оформили документи на повернення до України.

Рятувально-пошукові роботи тривають.

Суховантаж «Герої Арсеналу» зазнав аварії в акваторії Чорного моря в ніч на 19 квітня. На його борту перебували 12 членів екіпажу, з них дев'ять українців, двоє росіян та один громадянин Грузії. Вісім членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.