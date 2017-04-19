Аварія судна з українцями на борту біля берегів Криму: знайдено трьох членів екіпажу, двоє з них - мертві (відео)

У Чорному морі рятувальники знайшли трьох членів екіпажу затонулого судна "Герої Арсеналу", двоє з них мертві.

Про це офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він нагадав, що серед 12 членів екіпажу суховантажу було 9 громадян України.

Кирилич зауважив, що, за попередньою інформацію, "в результаті рятувально-пошукових робіт знайдено трьох членів екіпажу".

Читайте такожМЗС підтвердило перебування 9 українців на борту затонулого в Керченській протоці судна

"Двоє з них загинули, їхні особи ще не ідентифіковані", - зазначив Кирилич.

Водночас третій врятований постраждав від переохолодження, йому надається допомога.

Кирилич зауважив, що погодні умови в акваторії Чорного моря залишаються складними, але рятувальна операція триває.

Як повідомляв УНІАН, в акваторії Чорного моря зазнав аварії суховантаж "Герої Арсеналу". За даними російських ЗМІ, сім осіб зникли безвісти. Всього на борту судна перебували 12 осіб: двоє росіян, дев'ять українців та один грузин.