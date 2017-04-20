"Скотиняка така паршива!": у Львові жебрачку звинуватили у споюванні собак (фото, відео)
18:58, 20 квітня 2017Суспільство
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Жінка каже, що собак чимось споюють.
Мешканка Львова влаштувала скандал із жебрачкою / facebook.com/roberta.astor
У Львові жебраки використовують собак, щоб тиснути на жалість перехожих. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Roberta Sorokroy.
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"Насправді жебраки тримають тварин фактично у заручниках – їх не годують, не доглядають і навіть споюють чимось, щоб ті мирно спали і не гавкали (це я вам як власниця вівчарки говорю, здорова собака не може увесь день мирно спати на руках)", - йдеться у її повідомленні.
За словами користувачки соцмережі, жебраки зазвичай сидять там, де багато людей – Проспект Свободи, вулиця Чорновола, Площа Ринок.
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