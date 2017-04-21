Скрипка пояснив свої слова про "гетто" для російськомовних

Український музикант Олег Скрипка прокоментував скандал щодо його інтерв’ю напередодні, де він заявив про те, що потрібно створити гетто для тих, хто нездатен вивчити українську мову. Свою відповідь музикант опублікував на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що це є його офіційний коментар.

Зокрема, Скрипка заявив, що насправді україномовні громадяни живуть у своєму «маленькому безправному гетто».

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«Україномовні громадяни не мають достатньо книжок українською, фільмів, Інтернет-контенту, відсутня можливість спілкуватися, навчати і виховувати дітей. Україномовні українці живуть у своєму маленькому безправному гетто. Деякі з них віддають своє життя на сході країни за право бути українцем», - написав він.

Також музикант наголосив, що його обурює ситуація, коли в Україні «змушують любити "руській мір" більше, аніж український».

«Тож моє висловлювання, з якого жонглери словами і змістові "патологоанатоми" висмикнули і препарували слово "гетто", досить однозначне. Насправді, саме росіяни створили привілейовані умови для розвитку своєї мови», - написав музикант, додавши, «Я пропоную допомагати російськомовним українцям, надаючи їм освітню підтримку. У той час, коли законодавство сусідньої держави навіть не дає можливості перетнути російський кордон без сертифікату про знання російської».

Як повідомляв УНІАН раніше, лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка під час школи журналістики дав інтерв'ю. У ньому він розповів, що хотів би жити у повністю україномовному культурному середовищі.

Він вважає, що якщо люди не володіють українською, вони мають повне право "шукати роботу в інших краях".

"Люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ, таким ставлять діагноз "дебілізм". Треба їх відокремити, тому що вони соціально небезпечні, треба створити гетто для них. І будемо допомагати їм, як допомагають людям з вадами, на волонтерських засадах будемо співати їм "Володимирський централ", - додав Скрипка.