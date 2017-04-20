Скрипка заговорив про гетто для нездатних вивчити українську - соцмережі обурені
Скрипка розкритикував людей, які не володіють українською.
Ветеран української рок-сцени, лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка під час школи журналістики дав інтерв'ю "Українській правді". У ньому він розповів, що хотів би жити у повністю україномовному культурному середовищі.
"Навколо себе я це реалізую – я спілкуюсь з найкращими українцями, я беру на роботу в свій штат україномовних професіоналів", - заявив артист. Також він вважає, що якщо люди не володіють українською, вони мають повне право "шукати роботу в інших краях".
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"Люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ, таким ставлять діагноз "дебілізм". Треба їх відокремити, тому що вони соціально небезпечні, треба створити гетто для них. І будемо допомагати їм, як допомагають людям з вадами, на волонтерських засадах будемо співати їм "Володимирський централ", - додав Скрипка.
Юзерів соцмереж обурили такі висловлювання українського співака:
#Скрипка#МозгиПропилhttps://t.co/XwkV2u4D8K— Каонаси (@spinoza_web) April 20, 2017
Знакомьтесь:— NEiSTORik (@NEiSTORik) April 20, 2017
Артдиректор русского гетто, Олег Скрипка pic.twitter.com/ZPuG8NcS4n
Олег Скрипка, обыкновенный нацист? https://t.co/2YYn16DSgI— NEiSTORik (@NEiSTORik) April 20, 2017
Раз два три четыре пять я иду Олега Скрипку искать после Дона конечно… #Скрипка#дорна— Katya (@kkozubenko222) April 20, 2017
#Скрипка предложил согнать в #гетто всех, кто не выучит #украинский_языкhttps://t.co/7A6zh5Xo1n— Еженедельник «2000» (@2000_net) April 20, 2017
У МЗС Росії не втрималися від коментарів, щоправда, зовсім не у дипломатичному стилі: