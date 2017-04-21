У Харкові відкриють найбільший у Європі майданчик із тренажерами для стріт-воркауту

У Харкові відкриють найбільший майданчик із тренажерами для занять спортом на свіжому повітрі. Про це заявив начальник управління фізкультури і спорту Харківської міськради Костянтин Курашов.

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"Ми врахували досвід, який отримали після відкриття першого залу. Той зал маленький, а другий – набагато більший. В ньому будуть встановлені дуже хороші тренажери. Думаю, зал буде популярним в такому районі, як ХТЗ, і у місцевої молоді з'явиться прекрасна можливість долучитися до здорового способу життя", - цитує Курашова прес-служба міськради.

Повідомляється, що новий зал буде розташовуватися за адресою: вул. Електровозна, 15. Відкриття планується у вересні.