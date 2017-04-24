Представник України на Євробаченні-2017 вдруге став батьком

14:26, 24 квітня 2017
Суспільство
503 0

ЗМІ повідомляють, що народився хлопчик.

Подробиці поки невідомі / instagram.com/jenia_galich/

У соліста рок-групи O. Torvald Євгена Галича, який буде представляти Україну на Євробаченні-2017, народилася друга дитина.

Я найщасливіша людина на землі... Дякую

Публікація від Jenia Galich (@jenia_galich)

Про це повідомила дружина співака Валерія в Instagram і виклала фото. Згодом щасливий Євген Галич в Instagram написав: «Я найщасливіша людина на Землі.. Дякую».

Стать дитини не повідомляється, проте, за інформацією ЗМІ, народився хлопчик.

Читайте такожПредставники України на "Євробаченні-2017" розповіли, як готуватимуться до конкурсу

Як повідомлялося, Україну на "Євробаченні-2017" представлятиме гурт О.Torvald з піснею Time.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні
Теги: #Євробачення-2017#представник України#Євробачення в Україні#народження дитини#дитина Галич