Представник України на Євробаченні-2017 вдруге став батьком
14:26, 24 квітня 2017Суспільство
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ЗМІ повідомляють, що народився хлопчик.
Подробиці поки невідомі / instagram.com/jenia_galich/
У соліста рок-групи O. Torvald Євгена Галича, який буде представляти Україну на Євробаченні-2017, народилася друга дитина.
Про це повідомила дружина співака Валерія в Instagram і виклала фото. Згодом щасливий Євген Галич в Instagram написав: «Я найщасливіша людина на Землі.. Дякую».
Стать дитини не повідомляється, проте, за інформацією ЗМІ, народився хлопчик.
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Як повідомлялося, Україну на "Євробаченні-2017" представлятиме гурт О.Torvald з піснею Time.
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