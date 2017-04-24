Представник України на Євробаченні-2017 вдруге став батьком

У соліста рок-групи O. Torvald Євгена Галича, який буде представляти Україну на Євробаченні-2017, народилася друга дитина.

Я найщасливіша людина на землі... Дякую Публікація від Jenia Galich (@jenia_galich) Кві 23 2017 о 10:51 PDT

Про це повідомила дружина співака Валерія в Instagram і виклала фото. Згодом щасливий Євген Галич в Instagram написав: «Я найщасливіша людина на Землі.. Дякую».

Стать дитини не повідомляється, проте, за інформацією ЗМІ, народився хлопчик.

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Як повідомлялося, Україну на "Євробаченні-2017" представлятиме гурт О.Torvald з піснею Time.