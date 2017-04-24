Чийгозу відмовили у зміні запобіжного заходу на домашній арешт – адвокат

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 24 квітня відмовив у зміні запобіжного заходу заступнику глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу.

Про це з посиланням на адвоката Чийгоза Миколу Полозова повідомляє Крим.Реалії.

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«Захист вважає, що рішення міжнародного суду ООН має безпосереднє відношення до «справи Чийгоза» і «справи 26 лютого». На лаві підсудних опинилися тільки кримські татари, відомо, що в цих подіях брали участь люди різних національностей. Не кримські татари організували народне ополчення за кілька днів до цих подій, не кримські татари організували самооборону Криму, провокували своїх опонентів на активні дії. Це робили представники ополчення під керівництвом Сергія Аксьонова», – сказав Полозов.

Він висловив надію, що міжнародний суд ООН дасть оцінку діям російської влади в Криму щодо Чийгоза.

Адвокат додав, що заступник голови Меджлісу перебуває в ув'язненні понад два роки і три місяці.

«У прокурора й суду немає ніяких обставин, які, відповідно до кримінально-процесуального кодексу, могли б дозволяти продовження утримання під вартою Чийгоза, крім тяжкості пред'явленого обвинувачення. З огляду на те, що всі фігуранти цієї справи перебувають не під вартою, він залишився один... На мій погляд, це вказує на ангажованість суду, на політичну зацікавленість російської влади», – висловив упевненість адвокат.

Сторона захисту має намір і далі клопотати про зміну запобіжного заходу для Чийгоза, інформує адвокат.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство», якою керував на той момент нинішній глава Криму Сергій Аксьонов.

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«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «сутички 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.

Раніше повідомлялося, що підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 6 квітня змінив запобіжний захід фігурантам «справи 26 лютого» Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі. Їх відправили під домашній арешт.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Суд вказав, що Росія повинна утриматися від продовження обмеження щодо можливості кримських татар зберегти свої інституції, включаючи Меджліс.