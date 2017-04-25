Катастрофа MH17: голос організатора перевезення комплексу "Бук" належить Дубінському - ЗМІ

Ветеран війни в Афганістані та лідер самооборони Запоріжжя Сергій Тіунов впізнав свого товариша по службі в "Хмурому" - колишньому російському офіцері Сергії Дубінському, підозрюваному в переправленні "Бука", з якого був збитий літак рейсу MH17 у липні 2014 року.

Про це пише видання "Новая газета".

В інтерв'ю виданню Тіунов розповів, що товаришував із колишнім головою "ГРУ ДНР" Сергієм Дубінським і обговорював з ним наслідки трагедії МН17. Тіунов разом з Дубінським наприкінці 1980-х років проходив службу в розвідувальній роті 181-го полку в Афганістані. Однак дружба між колишніми товаришами по розвідроті зав'язалася лише наприкінці 2010 року на щойно створеному інтернет-форумі для ветеранів. У 2011 році однополчани зустрілися в селищі Велика Новосілка Донецької області.

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За розповідями Тіунова, Сергій Дубінський поселився на Донбасі у 2004 році, після того, як звільнився з російської армії і повернувся зі служби в Чечні у званні полковника. Востаннє Тіунов був в гостях у Дубінського у квітні 2014 року, і вже тоді стало ясно, що вони знаходяться по різні сторони барикад.

Лідер запорізької самооборони каже, що Дубінський відправився воювати за бойовиків "ДНР" у травні 2014 року. Це сталося після того, як його селище "жорстко зайняла" група українських добровольців, провівши рейд у пошуках співчуваючих "російській весні".

За словами Сергія Тіунова, після Іловайської трагедії завдяки знайомству з Дубинським він зміг вивезти з полону кілька десятків українських військових. Під час одного з таких звільнень у жовтні 2014 року між колишніми товаришами по службі відбулася розмова, в якій спливла тема збитого "Боїнга".

Тіунов з Дубінським відійшли в сторону для розмови. "Бачиш, як життя склалося, Серьожа, - сказав "Хмурий". - В Афгані ми з тобою на одному боці воювали, а зараз воюємо один проти одного. Ніяк не зрозумію, чому ти за хунту".

Тіунов згадує, що у відповідь не стримався: "Але пасажирський літак по-бандитськи збили ви!", - сказав він і зазначив, що по обличчю побачив, як це зачепило його співрозмовника. Дубінський відповів: "Ти ж не вважаєш, що це я зробив [сам]?" А потім показав пальцем угору: "Це ж зробили виродки з Москви!".

"Йому була така розмова неприємна, тому що йому доводилося виправдовуватися. Все-таки він військова людина, а не бандит", - продовжує Тіунов. "[Мені було очевидно]: він розумів, що є співпричетним і частково винним у загибелі цивільних людей. Так що він швидко згорнув розмову: мовляв, все, їдь, а то зараз засічуть і накриють мінометами і тебе, і мене".

Наступного разу обмін полоненими відбувся в листопаді 2014 року. Під час обміну між Тіуновим і Дубінським знову виникла розмова про малайзійський "Боїнг".

"Він мені сухо тоді сказав: "Сергію, ми в "ДНР" до катастрофи не маємо ніякого відношення. "Боїнг" збив український льотчик на СУ". Я відразу зрозумів, що до цього часу вони вже виробили легенду. Тому що ["Хмурий"] вже не висловлював ніякої образи, емоцій... Більше відтоді ми не бачилися", - згадує Тіунов.

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Сергій Тіунов не вважає, що Дубінський – головний винуватець трагедії рейсу МН17. На його думку, він – ключовий свідок, але не вбивця. Тіунов вважає, що Дубінський не натискав на кнопку "Бука", а тільки "координував пересування".

"Він воював [на Донбасі] як солдат. Так, напевно, за [злочинною] командою свого керівництва. Але я впевнений на 100%: якби він знав, що це [летить] цивільний літак і якби в його владі був пуск ракети, він би ніколи не пішов на знищення цивільних людей. Тим більше я чув від нього особисто: "Це московські *** зробили!"... А те, що тепер з нього роблять найбільшого винуватця, я з цим ніколи не погоджуся", - сказав лідер запорізької самооборони.

Журналіст "Нової газети" запитав у Тіунова, чи впізнає він голос свого товариша по службі на опублікованих СБУ записах переговорів бойовиків відразу після падіння "Боїнга".

"Будемо говорити так: людина, яка в записах [телефонних розмов, представлених] СБУ підписаний як бойовик "Хмурий", дуже сильно [голосом] схожий на Дубінського. Я допускаю, що це саме він", - сказав Тіунов.

Після бесіди з запорізьким активістом журналіст "Нової газети" відправився в закрите військове селище Степове у передмісті Ростова. Там і живе Сергій Дубінський. При в'їзді в огороджене селище - шлагбаум і будка з вартовими, вхід тільки за пред'явленням перепустки.

Журналіст кілька разів подзвонив Дубінському, але ніхто не брав слухавку. Потім "Хмурий" сам передзвонив. Він сказав, що зараз не в Ростові і пообіцяв зустрітися з кореспондентом через тиждень. Однак після цього слухавку не брав. Журналісту вдалося зв'язатися з Дубінським лише через три тижні. Питання про те, чи не його голос звучить на записах СБУ, "Хмурий" залишив без відповіді.

"Новая газета" вирішила провести фоноскопічні дослідження, порівнявши запис СБУ, на якому звучить голос "Хмурого", і телефонної розмови журналіста газети з Дубінським.

Московське бюро незалежної експертизи "Версія" спочатку заявило, що дослідження може обернутися для організації "серйозними політичними наслідками", і попросили час на роздуми. Через добу бюро все ж погодилося провести дослідження.

Через день московський інженер-радіоелектронік Юрій Макєєв підготував технічний аналіз, в якому написав, що при вивченні представлених зразків "здійснити достовірні ідентифікаційні дослідження фігурантів по голосу і мові, що звучить, не є можливим через низькі характеристики по бітрейту, загальному потоку, бітовій глибині й частоті".

У наступному абзаці інженер-радіоелектронщик, що не має лінгвістичної освіти, дав лінгвістичну оцінку опублікованих записів переговорів "Хмурого" після падіння "Боїнга". У бюро прийшли до висновку, що учасники розмови або вимовляють завчені тексти, або читають їх з носіїв. Також там вирішили, що на записі СБУ звучить зімітований голос Дубінського.

В особистій бесіді з кореспондентом інженер-радіоелектронік Макєєв зізнався, що сам із Ростова, є офіцером і їздив на захоплену бойовиками "ДНР" територію, возив їм гуманітарну допомогу і з "хлопцями-ополченцями теж по своєму позивному працював...".

"Тому можу вам точно сказати, що ніхто в "ДНР" не стане називати один одного навіть по-батькові в переговорах, як у вас в файлі! Його там Миколайовичем звуть - це просто неможливо!", - сказав Макєєв.

Друге дослідження записів з голосом "Хмурого" провели експерти з аналізу мови з Інституту нейрології та фізіології Гетеборзького університету в Швеції. Аналіз був проведений в лабораторії Voxalys (здійснює криміналістичні експертизи на замовлення прокуратури, поліції й судів Швеції) методом "сліпого тесту" без занурення в контекст та у відповідності з інструкціями Міжнародної асоціації криміналістичної фонетики і акустики (IAFPA).

Шведські фахівці проаналізували виключно технічні параметри: тон, частоту і тембр голосів. Для оцінки подібності експерти використовували дев'ятибальну шкалу, де +4 відповідає найвищому ступеню збігу досліджуваних голосів, -4 - найменшому, а нейтральний показник в 0 балів свідчить про неможливість експертів розрахувати ймовірність подібності/відмінності.

Витративши 10 днів на дослідження, шведи прийшли до висновку, що порівнювані голосові зразки належать одній і тій же людині на рівні +2 бали.

"Даний суворо технічний аналіз та інші зібрані нами свідчення підтверджують, що голос організатора транспортування комплексу "Бук" по території Донбасу "Хмурого" (Миколайовича) належить російському офіцерові Сергію Дубінскому. Його товариш по службі Тіунов наполягає на тому, що Дубінський не мав наміру атакувати літак з цивільними людьми - але мала місце помилка, ексцес", - резюмує "Новая газета".

Нагадаємо, міжнародна команда розслідувачів Bellingcat раніше оприлюднила доповідь, в якій говориться про те, що перевезення установки "Бук", з якої, імовірно, був збитий літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубінський відомий під псевдонімом "Хмурий".

Раніше також був опублікований запис телефонної розмови "Хмурого" про катастрофу MH17.