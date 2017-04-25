Перед Євробаченням російські спецслужби готують провокації в Одесі – розвідка

Метою підготовлюваних на 2 і 9 травня в Одесі провокацій російських спецслужб є формування негативного іміджу України в контексті проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

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Як повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України, спецслужби Російської Федерації готують проведення провокаційних заходів антиукраїнської спрямованості на території Одеської області під приводом вшанування загиблих під час подій в Одесі у 2014 році (2 травня) та Дня перемоги (9 травня).

"У ході акцій очікується провокування протестуючими сутичок з патріотично налаштованими активістами і співробітниками правоохоронних органів. Події у проросійських ЗМІ висвітлюватимуться як загострення міжнаціонального конфлікту на Півдні України", - зазначили у розвідці.

У цілому, сказано у повідомленні, інформаційна кампанія підконтрольних Кремлю мас-медіа буде спрямована на "нав’язування міжнародній спільноті переконань про утиски національних меншин в Україні зі сторони праворадикальних рухів і української влади та нестабільність безпекової ситуації у нашій державі".

"Метою цих заходів є спричинення суттєвого негативного впливу на міжнародний імідж України в контексті проведення конкурсу "Євробачення-2017", - наголосили у ГУР.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Рабінович заявив, що на травневі свята в Одесі плануються різні провокації. За його даними, на організацію провокацій виділено значні кошти.

19 квітня начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що в СБУ немає інформації про підготовку провокацій під час проведення "Євробачення-2017" у травні в Києві.

Як відомо, 62-й музичний конкурс "Євробачення" відбудеться в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш як 40 країн.