Перед Євробаченням російські спецслужби готують провокації в Одесі – розвідка
Провокації готують, аби зіпсувати імідж України перед Євробаченням.
Метою підготовлюваних на 2 і 9 травня в Одесі провокацій російських спецслужб є формування негативного іміджу України в контексті проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
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Як повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України, спецслужби Російської Федерації готують проведення провокаційних заходів антиукраїнської спрямованості на території Одеської області під приводом вшанування загиблих під час подій в Одесі у 2014 році (2 травня) та Дня перемоги (9 травня).
"У ході акцій очікується провокування протестуючими сутичок з патріотично налаштованими активістами і співробітниками правоохоронних органів. Події у проросійських ЗМІ висвітлюватимуться як загострення міжнаціонального конфлікту на Півдні України", - зазначили у розвідці.
У цілому, сказано у повідомленні, інформаційна кампанія підконтрольних Кремлю мас-медіа буде спрямована на "нав’язування міжнародній спільноті переконань про утиски національних меншин в Україні зі сторони праворадикальних рухів і української влади та нестабільність безпекової ситуації у нашій державі".
"Метою цих заходів є спричинення суттєвого негативного впливу на міжнародний імідж України в контексті проведення конкурсу "Євробачення-2017", - наголосили у ГУР.
Як повідомляв УНІАН, 18 квітня народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Рабінович заявив, що на травневі свята в Одесі плануються різні провокації. За його даними, на організацію провокацій виділено значні кошти.
19 квітня начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що в СБУ немає інформації про підготовку провокацій під час проведення "Євробачення-2017" у травні в Києві.
Як відомо, 62-й музичний конкурс "Євробачення" відбудеться в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш як 40 країн.