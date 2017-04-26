Джамала вийшла заміж напередодні Євробачення (фото)

Переможниця «Євробачення-2016» і тренер проекту «Голос країни» Джамала вийшла заміж. Артистка зв'язала себе узами шлюбу зі своїм коханим, Бекіром Сулеймановим 26-го квітня.

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Свято відбувалось в Ісламському культурному центрі міста Києва. Наречена обіцяла, що весілля відбудеться в національних традиціях. Так і сталося: обряд ніках був дотриманий артисткою і її обранцем, передає ТСН.

Про відносини Джамали і Бекіра стало відомо у вересні 2016-го, коли вона прийшла на Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів в компанії симпатичного молодого чоловіка.

Після цього свого майбутнього чоловіка зірка вже не приховувала, присвячуючи йому пісню на «Голосі країни» і постаючи в романтичній фотосесії.

Відомо, що Бекір Сулейманов має активну громадянську позицію і підтримує кримських татар.