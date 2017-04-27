В Одесі ПриватБанк презентував передові технології, які допоможуть українському бізнесу стати "цифровим"

В Одесі в четвер, 27 квітня, найбільший банк України - ПриватБанк (Дніпро) презентував ряд інноваційних технологій, адаптованих під потреби українського бізнесу і підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація та панельна дискусія відбулася сьогодні в рамках першого міжнародного форуму інноваторів "Цифрова Україна – Switch on your business", який відбувся в Одесі.

Як заявив заступник голови правління Приватбанку Олександр Дрелінг, найпередовіші технології Приватбанку, адаптовані під потреби вітчизняного бізнесу, дозволяють впроваджувати їх без істотних витрат.

Він також акцентував, що представляє на форумі інноваційну лабораторію банку, яка є серйозним інструментом при впровадженні цікавих технологій і сервісів.

«Сьогодні ми, як державний банк, готові поділитися досвідом побудови єдиного цифрового простору з вітчизняним бізнесом і нашим основним акціонером – народом України. Наше спільне завдання допомогти економіці стати цифровою та сучасною без істотних витрат для бізнесу, використовуючи готові технології і напрацювання банку», - підкреслив Дрелінг.

Він також акцентував, що ПриватБанк готовий ділитися своїми технологіями з державними та приватними корпораціями, підприємцями, малим і середнім бізнесом.

У ході форуму були представлені принципово нові для України технології на базі сервісу ПриватМаркет. Останній являє собою майданчик для продажу й купівлі різних послуг і товарів, у тому числі в кредит, а також - ресурс, де можна розміщувати тендери (10 тис. активних тендерів) та подавати заявки на участь у них.

«Потужний інформаційний майданчик ПриватМаркет - зручний посередник між виробниками і покупцями. У нас величезна клієнтська база, і ми залучаємо в ПриватМаркет практично всіх наших клієнтів, завдяки чому конкуренція між постачальниками стане більш ефективною і прозорою», - зазначив Дрелінг.

Він додав, що одна з головних переваг торговельного майданчика для продавців – можливість отримання додаткових кредитних лімітів «Бізнес-кредиту», спеціально для покупок у ПриватМаркеті, які ПриватБанк виділив, як для фізичних, так і юридичних осіб.

Після реєстрації, яка займає 2 хвилини, підприємства можуть публікувати інформацію про себе, свої товари і послуги. Крім того, учасники ПриватМаркету можуть брати участь у державних тендерах системи ProZorro.

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В ході презентації зазначалося, що технології банку максимально спрощені для будь-якого користувача, включаючи тих, хто не має практичного досвіду в користуванні подібними програмами.

«Тобто, набір сервісів, які ми сьогодні надаємо через наший основний переважний додаток – Приват-24, охоплює практично всі ті питання, технології, які потрібні підприємцям, щоб не відвідуючи відділення банку, виконувати операції – швидко і надійно», - додав Дрелінг, підкресливши, що банк використовує хмарні технології», що істотно відрізняє дану фінансову установу в інноваційному плані. При цьому, будь-який клієнт за допомогою простих у використанні технологій може за один день зробити сайт, створити інтернет-магазин, почати приймати платежі та інше.

В рамках форуму Дрелінг також нагадав, що ПриватБанк розвиває унікальну кредитну програму КУБ – країна успішного бізнесу, в якій бере участь вже 0,5 млн. клієнтів.

Як повідомив Дрелінг кореспонденту УНІАН, від форуму банк чекає нових комунікацій та нових ідей. Вже проведені попередні переговори з представниками ряду компаній, в числі яких - Nokia, які працюють в полі інновацій.

Дрелінг підкреслив, що націоналізація банку не позначилася негативно на його роботі. Навпаки, з'явилися нові можливості, зокрема, робота з державними структурами.

«Ми готові надавати держструктурам ряд соціальних речей. Наш набір сервісів, який ми називаємо «соціальний кабінет», дозволяє підприємству не просто контролювати роботу, автоматизувати електронний документообіг, а й отримувати серйозні аналітичні дані по роботі підприємства тієї сфери, в якій вони працюють», - розповів він.

Нагадаємо, в числі учасників сьогоднішнього форуму - керівники органів центральної та місцевої державної влади, лідери вітчизняної IT-сфери, експерти, представники приватного сектору та громадянського суспільства, керівники та експерти транснаціональних компаній - Nokia, Google, IBM, Intel, GRID.

В рамках заходу розглядалися практичні аспекти стану та готовності України до масштабного цифрового перетворення, роль уряду, бізнесу, громадянського суспільства, міжнародних організацій у створенні сприятливого середовища для цієї трансформації.

Учасники форуму обговорили трансформації бізнес-моделей і портфеля продуктів, відносин з клієнтом, культури ведення бізнесу, ролі IT-підрозділів і систем, шляхи підтримки малого і середнього бізнесу в налаштуванні цифрових інструментів у внутрішніх бізнес-процесах, можливості технології block-chain для малого і середнього бізнесу та ін.

Під час роботи форуму провідні світові та українські компанії представили сучасні технологічні розробки для розвитку цифрових екосистем підприємства, кращі світові практики їх використання малим і середнім бізнесом.

Також були представлені кращі здобутки талановитих українських дітей, членів малої академії наук України, стартапи та презентації.

Проводять форум Торгово-промислова палата України спільно з Одеською національною академією зв'язку ім. Попова і Офісом ефективного регулювання (BRDO).