В Одесі вдруге за день "замінували" Будинок профспілок, на Куликовому полі відбулося кілька конфліктів (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, з площі евакуювали сотні людей, які прийшли сюди у зв'язку з річницею трагедії 2 травня 2014 року.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ НП в Одеській області, приблизно о 16.30 на спецлінії «102» зателефонував невідомий чоловік, який розповів, що почув розмову двох випадкових перехожих про те, що Будинок профспілок заміновано.

«Зараз на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів будівлю перевіряють правоохоронці, серед них і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП та кінологи зі службовими собаками», - повідомили у відділі.

Раніше через повідомлення про мінування Будинку профспілок з Куликового поля сьогодні були евакуйовані люди, які зібралися з нагоди річниці трагедії. Після перевірки їх знову пустили на площу.

Сьогодні в Одесі на Куликовому полізібралися більш як 1 тис. людей. Серед тих, хто прийшов – ті, хто вирішив вшанувати пам'ять загиблих саме в Будинку профспілок; частина людей заявляє, що тужить по всіх загиблих у травні 2014 року – всього 48 людей.

Крім того, на площі – проукраїнські активісти, які спостерігають за подіями. Серед них – колишній лідер Одеської організації «Правого сектору» Сергій Стерненко.

На Куликовому полі відбувся молебень. Частина присутніх розбилася на групи, які спілкуються між собою. Серед них є громадяни проросійських поглядів, які звинувачують у трагедії учасників Революції Гідності.

Одна з груп принесла з собою звукопідсилююче обладнання, за допомогою якого проводила мітинг. В його рамках випустили в небо чорні кулі й білих голубів. Учасники мітингу скандували: «Не забудемо, не пробачимо!», «Геть з Одеси, бандерівські біси!» тощо.

Сталося кілька конфліктів. Зокрема, кілька людей агресивно відреагували на присутність Стерненка, назвали його провокатором і зажадали, аби поліція видалила його з Куликового поля. В результаті правоохоронці вивели активіста з натовпу.

Також стався конфлікт через те, що правоохоронці вилучили з одного з букетів георгіївську стрічку – обурення висловили кілька пенсіонерів. Крім того, частина присутніх болісно відреагувала на присутність чоловіка, у якого на одязі був значок з українською символікою.

Правоохоронці організували прохід, щоб люди, які поклали квіти до металевого паркану з фотографіями загиблих, могли залишити площу.

Керівник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін повідомив, що за порушення порядку затримано 4 людей.

Він не уточнив, що саме затримані скоїли, і відзначив, що громадян доставлено до відділу поліції, де зараз проводиться відповідна перевірка.

Біля рамок з металошукачами зараз скупчилися люди, які хочуть пройти до Будинку профспілок. Як пояснив Головін, пропуск обмежений, щоб не допустити великого скупчення людей на Куликовому полі. Це, за словами керівника головного управління, може призвести до загострення стосунків між опонентами.

«Як тільки площа трохи звільниться, всі бажаючі зможуть пройти», - сказав він.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.