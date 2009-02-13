Тимошенко: на стипендії грошей вистачить

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Міністерство фінансів забезпечило перерахування коштів для виплат стипендій у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Термін виплати стипендій, наприклад, за лютий, припадає на останню декаду місяця, але вже 2 лютого цього року в повному обсязі перераховано всі гроші з державного бюджету на рівень вузів для того, щоб вони мали можливість виплатити стипендії своєчасно. Я підкреслюю, практично гроші перераховано на 20 днів раніше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за її словами, деякі вузи порушуючи постанову уряду змінили порядок виплати стипендій.

«Спеціальною постановою уряду передбачено, що стипендія виплачується, якщо середня оцінка під час складання іспитів становить 4 бали, причому може бути, що по окремих предметах студенти отримали «5» і «3». Але деякі вузи, як приміром Тернопільський педагогічний університет, Волинський національний університет, Харківський національний педагогічний університет прийняли в абсолютно самостійному порядку таке правило, що стипендія виплачується за умови середньої оцінки «4», але без «трійок». Це порушення постанови уряду», - підкреслила вона.

Прем`єр додала, що всім вузам, які змінили порядок виплати стипендій, направлено спеціальні повідомлення уряду про неприпустимість таких дій.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, встановлено низку фактів, коли невчасна виплата стипендій була викликана переведенням кореспондентських рахунків вузів із одного банку в інший.

Прем`єр-міністр підкреслила, що уряд проводить моніторинг своєчасної виплати стипендій студентам, а в Міністерстві фінансів відкрито спеціальну телефонну лінію, на яку можуть звертатися студенти в разі невиплати стипендій.