У Дніпрі пройшов Марш примирення

У Дніпрі від Дніпропетровського національного історичного музею ім. Яворницького головним проспектом до Дніпропетровської обласної державної адміністрації пройшов Марш примирення.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у ньому взяли участь представники «Правого сектора», ВО «Свобода» та дніпровські підприємці. Всього йшло кілька сотень людей.

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Як розповіла адміністратор «Правого сектору Дніпропетровщини» Ляля Євтушенко, цим маршем учасники вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні, а також хотіли примирити і об'єднати учасників тієї війни і нинішньої, яка йде зараз в Україні.

"На жаль, часу на організацію було мало: рішення зібратися ми прийняли 5 травня в середині дня, приблизно тоді ж з'явилося повідомлення про подібний марш, який буде йти від площі Героїв Майдану. Так що наш марш вийшов окремим", - сказала Євтушенко.