Поліція заблокувала офіс ОУН Коханівського в Києві, у бік правоохоронців полетіли фаєри (фоторепортаж, відео)

У Києві вранці 9 травня на вулиці Мазепи, 6, у Печерському районі (неподалік від станції метро "Арсенальна") біля штабу організації українських націоналістів ОУН Коханівського накопичилося багато поліції, вона штурмом увійшла в будівлю.

Голова ОУН Микола Коханівський у коментарі InfoResist повідомив, що силовики активістів нікуди не випускають і вимог не озвучують.

"Наш Штаб заблокований якимось "Беркутом", Нацгвардією, зі штабу. А ми стоїмо біля Арсенальної виглядаємо "ватників". Їх тут повно, але стрічки не чіпляють, тому ми їх не чіпаємо", — говорить він.

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Він додав, що поліція просто заблокувала будівлю, щоб не виходили на вулицю.

Представник ОУН Коханівського Тетяна Кавепещенко на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото і відео з місця події.

Спочатку співробітники поліції оточили будівлю, а потім в їхній бік полетіли фаєри.