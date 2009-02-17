ЄБРР готовий надати підтримку малому і середньому бізнесу України

Європейський банк реконструкції і розвитку готовий надати підтримку малому і середньому бізнесу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це заявив президент ЄБРР Томас МІРОВ на зустрічі з головою Верховної Ради Володимир ЛИТВИНОМ.

Як прозвучало під час зустрічі, «давні стосунки України і Європейського банку реконструкції і розвитку свідчать, що Україна може розраховувати на підтримку ЄБРР». У цьому контексті Т.МІРОВ нагадав, що незважаючи на непросту ситуацію, вже у минулому році ЄБРР інвестував в Україну 900 млн. євро. Нинішнього року, сказав він, банк готовий інвестувати ще близько 1 млрд. євро. За словами Т.МІРОВА, допомога стосуватиметься стабілізації банківського сектору, інвестицій у модернізацію енергетичної галузі тощо.

«Також ми хотіли б допомогти пережити ці непрості часи малому і середньому бізнесу України», - сказав він.

При цьому президент ЄБРР зауважив, що «для успішної реалізації цих намірів необхідно мати певні умови всередині України». Він також підкреслив, що «у банку хотіли б бачити системні кроки з виходу України із кризи». На думку президента ЄБРР, у нинішній економічній ситуації «важливо не лише приймати правильні рішення і робити відповідні кроки, а й робити це вчасно». «Ми дуже хотіли б бачити дії, які сприяли б підвищенню можливостей України протистояти кризі», – зазначив він.

Характеризуючи економічну ситуацію в Україні, В.ЛИТВИН назвав її «стабільною в своїй складності». Велике значення у покращенні ситуації, на його думку, має стабілізація банківської системи України. За його словами, дуже важливо повернути довіру до банків, а задля цього має бути скоординована позиція Президента України і уряду щодо політики рефінансування банків.

Не менш важливим фактором покращення ситуації В.ЛИТВИН назвав прийняття змін до державного бюджету, який, за його словами, має бути реальним. Оскільки сам факт внесення змін до вже існуючого бюджету розглядається, за словами голови ВР, «як доказ неспроможності політичного опонента розв’язувати економічні проблеми», треба, щоб Президент і Кабінет міністрів подали до парламенту узгоджений проект змін до бюджету. Цей документ, на думку В.ЛИТВИНА, має бути опрацьований у парламенті спільно з представниками місцевої влади. «Тоді кожен взяв би на себе частину відповідальності, а водночас ми вийшли би на узгоджене рішення», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН наголосив, що сьогодні український парламент виконує надзвичайно складне завдання: забезпечити діалог і рівновагу в країні. «Усе залежатиме від того, як ми зуміємо тримати діалог», - сказав він і запевнив свого співрозмовника в тому, що «Україна має почуття відповідальності і свідома в необхідності рішучих, одностайних рішень».