У Києві злочинці вимагали $1,3 мільйона "для Луценка" (фото)

У Києві затримали групу злочинців, які вимагали у бізнесмена $1,3 млн для "передачі особисто генпрокурору Юрію Луценку". Про це очільник ГПУ написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Військовою прокуратурою спільно з карним розшуком Нацполіції Києва затримано групу з трьох осіб, які займалися вимаганням з бізнесмена. Цимус справи у тому, що два адвокати і один підсудний по статті за умисне вбивство громадянин вимагали від приватного підприємця 1,3 млн дол для передачі особисто генпрокурору України. Інакше погрожували всім - від наїзду на бізнес до фізичної розправи", - йдеться у повідомленні Луценка.

За його словами, підприємець звернувся до правоохоронців, які й викрили злочинців.