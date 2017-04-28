В Одесі слідчий поліції за $6500 хотів закрити очі на смертельне ДТП
В Одесі затримали слідчого поліції при отриманні хабара.
В Одесі затримано слідчого поліції під час одержання хабара в розмірі 1 тис. дол.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 27 квітня слідчі регіональної прокуратури спільно з працівниками Управління СБУ в області й Управління внутрішньої безпеки ГУ Нацполіції затримали слідчого поліції при отриманні неправомірної вигоди.
«Слідчий відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУ НП в Одеській області отримав 1 тис. доларів неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження за фактом ДТП, в результаті якого загинула людина», - розповіли в прес-службі.
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Наголошується, що зараз вирішується питання про відсторонення правоохоронця від посади та його арешт.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в області, підозрюваний вимагав від громадянина 6,5 тис. дол.
«Оперативники спецслужби затримали «перевертня в погонах» під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 1 тис. дол.», - уточнили в управлінні.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (хабарництво) КК України.
Тривають слідчі дії.