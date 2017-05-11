Після Євробачення EBU накладе санкції і на Україну, і на Росію - експерти

Питання санкцій щодо України або Росії з боку організаторів "Євробачення" через недопуск російської співачки Юлії Самойлової до цьогорічного конкурсу може бути вирішене після проведення конкурсу. Німецький експерт з питань "Євробачення" Ірвінґ Вольтер не виключає, що санкції будуть запроваджені щодо обох країн, передає DW.

Крім того, Вольтер прогнозує, що Європейська мовна спілка (EBU) більш жорстко сформулює правила проведення пісенного конкурсу. І мова, за його словами, не тільки про Росію та Україну. "Уявімо, що "Євробачення" відбудеться на Кіпрі, й представник Туреччини намагатиметься в'їхати на грецьку частину острова з турецького боку, а уряд у Нікосії заборонить йому в'їзд. Якщо такі ситуації можливі, треба їм запобігти", - пропонує Вольтер.

Про те, що організатори "Євробачення" накладуть санкції і щодо України, і щодо Росії, каже й інший німецький експерт з питань пісенного конкурсу, журналіст Ян Феддерсен.

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"Адже Київ не дозволив приїхати на конкурс Юлії Самойловій, а Росія відмовилась не тільки від участі, а й від трансляції "Євробачення", - нагадав він. Водночас Феддерсен не вважає, що країни понесуть серйозне покарання. "EBU зацікавлена в тому, щоб країни-учасниці залишались у конкурсі. Санкції будуть символічними. Я не думаю, що EBU помилиться, якщо відсторонить Україну на рік чи два від участі в конкурсі", - каже журналіст.

Як повідомляв УНІАН, організатори Євробачення розглянуть санкції проти України через Самойлову після фіналу конкурсу.