Організатори Євробачення розглянуть санкції проти України через Самойлову після фіналу конкурсу

Європейська мовна спілка (EBU) розгляне питання введення санкцій проти України або Росії після завершення Євробачення-2017.

Про це на прес-конференції заявив виконавчий продюсер EBU Йон Ола Санд у середу, передає Deutsche Welle.

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"Немає ніякого рішення щодо санкцій, і ця тема не буде на порядку денному до завершення конкурсу "Євробачення", - зазначив Санд.

За його словами, можливе введення санкцій буде обговорюватися після фіналу Євробачення-2017 в Києві. "Все, що відбулося в цьому році, ми повинні розглянути після конкурсу... але також виходячи з того факту, що в цьому році ситуація особлива, дуже складна", - додав Санд.

Санкції щодо України з боку EBU можуть ввести в зв'язку з ситуацією з недопуском росіянки Юлії Самойлової до участі в Євробаченні-2017 в Києві. Нагадаємо, раніше організатор Євробачення пригрозила Україні ізоляцією від конкурсу.

Нагадаємо, після першого півфіналу "Євробачення-2017" визначилася перша десятка його фіналістів. Вони разом з переможцями другого етапу, країнами "Великої п'ятірки" і представниками України поборються за перемогу вже 13-го травня.