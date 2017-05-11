Джамала заспівала уривок з нової пісні, яку представить у фіналі Євробачення-2017 (відео)

18:30, 11 травня 2017
Суспільство
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Це англомовна пісня, яка має назву I Believe In U.

фото УНІАН

Переможниця минулорічного конкурсу Євробачення співачка Джамала заспівала невеликий уривок своєї нової пісні. Відеоролик її спонтанного виступу був опублікований в Instagram Eurovision.ua.

«Ексклюзивно для вас. Частина нової пісні Джамали», – сказано в повідомленні.

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Джамала виконала пісню просто під час прес-конференції в МВЦ, де проходять всі виступи учасників конкурсу.

Як повідомлялося, Джамала нічого не отримає від мільйонного гонорару за виступ на Євробаченні-2017.

Exclusive Ексклюзивно для Вас Частинка нової пісні Джамали #IBelieveInU #jamala #eurovision #eurovision2017 #esc2017

Публікація від Eurovision Ukraine Євробачення (@eurovision.ua)

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