Джамала заспівала уривок з нової пісні, яку представить у фіналі Євробачення-2017 (відео)

Переможниця минулорічного конкурсу Євробачення співачка Джамала заспівала невеликий уривок своєї нової пісні. Відеоролик її спонтанного виступу був опублікований в Instagram Eurovision.ua.

«Ексклюзивно для вас. Частина нової пісні Джамали», – сказано в повідомленні.

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Джамала виконала пісню просто під час прес-конференції в МВЦ, де проходять всі виступи учасників конкурсу.

Як повідомлялося, Джамала нічого не отримає від мільйонного гонорару за виступ на Євробаченні-2017.