Євробачення-2017: Джамала нічого не отримає з мільйонного гонорару за виступ і ще доплатить

Переможниця Євробачення-2016 Джамала, якій перерахували майже мільйон гривень гонорару за виступи на Євробаченні-2017, сама нічого не отримає. За три номери, які вона готувала до Євробачення-2017, команда співачки доплачує, передає "Суспільне мовлення". Про це під час першого півфіналу Євробачення-2017 сказав продюсер та піар-менеджер Джамали Ігор Тарнопольський і Денис Козловський.

Джамала виступила у першому півфіналі з симфонічною версією пісні «1944»та композицією «Заманили», яка була написала у співпраці з етно-хаос колективом «ДахаБраха». У фіналі вона презентує нову пісню I Believe in U, до якої залучить артистів зі своєї команди талант-шоу «Голос Країни» – Анну Куксу, Наіле Ібрагімову та Кемі Оке.

«Один мільйон – це гонорар за виробництво трьох номерів, в одному з яких був запис симфонічного оркестру, в другому постановка з танцюристами. У кожному з номерів треба було пошити костюми для Джамали, балету, бек-вокалістів, намалювати графіку до кожного з цих номерів. Я зараз доплачую за виробництво номерів для Євробачення. Якщо я доплачую, це означає, що Джамала нічого не отримає. А доплачуємо, давай так скажемо, скількись тисяч доларів», – сказав Ігор Тарнопольський.

Він додав, що один номер на «Євробаченні-2016» у Стокгольмі коштував Джамалі 90 тис доларів, а в Києві вона виступає з трьома номерами за майже 40 тис доларів (986 тис грн – гонорар Джамали, який прописаний у договорі на сайті «Прозорро»). Продюсер пояснив, що співачка у процесі підготовки взяла на себе відповідальність і заявила, що це її гонорар. Хоча за ці кошти потрібно розрахуватися зі всіма людьми, які були задіяні у підготовці. Якби через систему «Прозорро» подавали бюджет кожного номера співачки окремо, тоді була б вірогідність, що ніяких коштів не виділили б.

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На запитання, чому команда співачки не розшифрувала, куди йдуть кошти, Денис Козловський сказав: «Це не наша інформаційна політика. Ми не можемо вийти з заголовком, що Джамала виступить безкоштовно на Євробаченні і ще доплатить».

Команда Джамали каже, що на співачку багато людей мають образи через це. «На Прозорро написано, що Джамала отримає 900 з чимось тисяч гривень. Для людей це означає, що вона приходить, кладе ці гроші у валізу», – додав пан Козловський.

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Ігор Тарнопольський розповів, що отримує десятки негативних повідомлень на день, в яких йдеться про Джамалу. Мовляв, вона зіпсувалася, зазналася, робить не те і так, має допомогти всім на світі від будь-яких бід, не хоче давати інтерв’ю, не приходить на події.

«Ми настільки спокійно до цього ставимося, бо інакше нічого не робитимемо», – підкреслив продюсер Джамали.