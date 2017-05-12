Євробачення-2017: опубліковано повне відео другого півфіналу

08:01, 12 травня 2017
Суспільство
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Визначені переможці другого півфіналу пісенного конкурсу.

У Мережі оприлюднили повне відео виступів конкурсантів другого півфіналу Євробачення-2017 в Києві.

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З 18 виконавців у другому півфіналі до фіналу вийшли 10. Серед них:

1. Крістіан Костов - Beautiful Mess (Болгарія)

2. NaviBand - Гісторія майго жыцця (Білорусь)

3. Жак Худек - My Friend (Хорватія)

4. Джосі Папай - Origo (Угорщина)

5. Аня - Where I Am (Данія)

6. IMRI - I Feel Alive (Ізраїль)

7. Ілінка та Алекс Флоря - Yodel It! (Румунія)

8. JOWST і Олександр Уолманн - Grab The Moment (Норвегія)

9. O G3NE - Light And Shadown (Нідерланди)

10. Натан Трент - Running On Air (Австрія).

Як повідомляв УНІАН, фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.

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Теги: #Євробачення в Києві#другий півфінал Євробачення