Євробачення-2017: опубліковано повне відео другого півфіналу

Визначені переможці другого півфіналу пісенного конкурсу.

У Мережі оприлюднили повне відео виступів конкурсантів другого півфіналу Євробачення-2017 в Києві. Читайте такожСтали відомі усі фіналісти Євробачення-2017 (фоторепортаж) З 18 виконавців у другому півфіналі до фіналу вийшли 10. Серед них: 1. Крістіан Костов - Beautiful Mess (Болгарія) 2. NaviBand - Гісторія майго жыцця (Білорусь) 3. Жак Худек - My Friend (Хорватія) 4. Джосі Папай - Origo (Угорщина) 5. Аня - Where I Am (Данія) 6. IMRI - I Feel Alive (Ізраїль) 7. Ілінка та Алекс Флоря - Yodel It! (Румунія) 8. JOWST і Олександр Уолманн - Grab The Moment (Норвегія) 9. O G3NE - Light And Shadown (Нідерланди) 10. Натан Трент - Running On Air (Австрія). Як повідомляв УНІАН, фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.

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