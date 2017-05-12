Євробачення-2017: опубліковано повне відео другого півфіналу
Визначені переможці другого півфіналу пісенного конкурсу.
У Мережі оприлюднили повне відео виступів конкурсантів другого півфіналу Євробачення-2017 в Києві.
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З 18 виконавців у другому півфіналі до фіналу вийшли 10. Серед них:
1. Крістіан Костов - Beautiful Mess (Болгарія)
2. NaviBand - Гісторія майго жыцця (Білорусь)
3. Жак Худек - My Friend (Хорватія)
4. Джосі Папай - Origo (Угорщина)
5. Аня - Where I Am (Данія)
6. IMRI - I Feel Alive (Ізраїль)
7. Ілінка та Алекс Флоря - Yodel It! (Румунія)
8. JOWST і Олександр Уолманн - Grab The Moment (Норвегія)
9. O G3NE - Light And Shadown (Нідерланди)
10. Натан Трент - Running On Air (Австрія).
Як повідомляв УНІАН, фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.