Хто потрапив у фінал Євробачення-2017 (відео)
10:00, 13 травня 2017Суспільство
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Організатори Євробачення оголосили порядок виступів переможців першого і другого півфіналів конкурсу.
Сьогодні відбудеться фінал конкурсу Євробачення-2017 / Фото УНІАН
Крім того, автоматично у фінал потрапляють 5 представників країн-засновниць "Євробачення", а саме Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція, а також Україна в якості переможця минулорічного пісенного конкурсу.
Всього у фіналі виступлять представники 26 країн. Першим на сцену вийде виконавець з Ізраїлю. Україна буде виступати 22-ої.
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Фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві.
Фіналісти Євробачення-2017
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