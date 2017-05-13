Хто потрапив у фінал Євробачення-2017 (відео)

10:00, 13 травня 2017
Суспільство
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Організатори Євробачення оголосили порядок виступів переможців першого і другого півфіналів конкурсу.

Завтра відбудеться фінал конкурсу Євробачення-2017 / Фото УНІАН

Крім того, автоматично у фінал потрапляють 5 представників країн-засновниць "Євробачення", а саме Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція, а також Україна в якості переможця минулорічного пісенного конкурсу.

Всього у фіналі виступлять представники 26 країн. Першим на сцену вийде виконавець з Ізраїлю. Україна буде виступати 22-ої.

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Фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві.

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