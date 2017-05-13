Хто потрапив у фінал Євробачення-2017 (відео)

Крім того, автоматично у фінал потрапляють 5 представників країн-засновниць "Євробачення", а саме Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція, а також Україна в якості переможця минулорічного пісенного конкурсу.

Всього у фіналі виступлять представники 26 країн. Першим на сцену вийде виконавець з Ізраїлю. Україна буде виступати 22-ої.

Читайте такожНа бюджет Євробачення-2017 можна було провести три подібні конкурси - глава українського журі

Фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві.