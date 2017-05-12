Фінал Євробачення-2017: під яким номером виступить представник від України (відео)
15:04, 12 травня 2017Суспільство
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O.Torvald виступить під № 22.
O.Torvald виступить майже у самому кінці, під 22 номером / фото УНІАН
На сцену Євробачення-2017 13 травня, коли відбудеться фінал, вийдуть представники України – гурт O.Torvald з піснею Time.
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Він виступить на Євробаченні-2017 під номером 22. Варто зазначити, що O.Torvald – єдиний рок-гурт на конкурсі цьогоріч.
Раніше УНІАН повідомляв, що з території України не можна відправляти свої голоси за гурт O.Torvald.
Нагадаємо, букмекери прогнозують представнику від України на Євробаченні-2017 25-те, передостаннє, місце.
Фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.
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