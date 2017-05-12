Фінал Євробачення-2017: під яким номером виступить представник від України (відео)

На сцену Євробачення-2017 13 травня, коли відбудеться фінал, вийдуть представники України – гурт O.Torvald з піснею Time.

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Він виступить на Євробаченні-2017 під номером 22. Варто зазначити, що O.Torvald – єдиний рок-гурт на конкурсі цьогоріч.

Раніше УНІАН повідомляв, що з території України не можна відправляти свої голоси за гурт O.Torvald.

Нагадаємо, букмекери прогнозують представнику від України на Євробаченні-2017 25-те, передостаннє, місце.

Фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.