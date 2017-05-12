Фінал Євробачення-2017: під яким номером виступить представник від України (відео)

15:04, 12 травня 2017
Суспільство
2622

O.Torvald виступить під № 22.

O.Torvald виступить майже у самому кінці, під 22 номером / фото УНІАН

На сцену Євробачення-2017 13 травня, коли відбудеться фінал, вийдуть представники України – гурт O.Torvald з піснею Time.

Читайте такожЄвробачення-2017: букмекери назвали головного претендента на перемогу (рейтинг)

Він виступить на Євробаченні-2017 під номером 22. Варто зазначити, що O.Torvald – єдиний рок-гурт на конкурсі цьогоріч. 

Раніше УНІАН повідомляв, що з території України не можна відправляти свої голоси за гурт O.Torvald. 

Нагадаємо, букмекери прогнозують представнику від України на Євробаченні-2017 25-те, передостаннє, місце.

Фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні
Теги: #O.Torvald#виступ України на Євробаченні-2017