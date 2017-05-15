Українців у червні очікують "додаткові" вихідні
14:01, 15 травня 2017Суспільство
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У червні 2017 року українці будуть додатково відпочивати ще два дні.
У червні в Україні буде два додаткових вихідних / rachelpiersigphotography.com
Додаткові вихідні в Україні в червні заплановані з нагоди державних та релігійних свят. Про це йдеться у розробленому Мінсоцполітики і схваленому Кабміном розпорядженні.
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Так, 4 червня, в неділю, буде відзначатися Трійця, у зв'язку з цим вихідний переноситься на понеділок, 5 червня. Також українці не працюватимуть 28 червня, у День Конституції, який цьогоріч випадає на середу.
Як повідомляв УНІАН, навесні в українців було шість "додаткових" вихідних через низку державних свят.
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