Українців у червні очікують "додаткові" вихідні

Додаткові вихідні в Україні в червні заплановані з нагоди державних та релігійних свят. Про це йдеться у розробленому Мінсоцполітики і схваленому Кабміном розпорядженні.

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Так, 4 червня, в неділю, буде відзначатися Трійця, у зв'язку з цим вихідний переноситься на понеділок, 5 червня. Також українці не працюватимуть 28 червня, у День Конституції, який цьогоріч випадає на середу.

Як повідомляв УНІАН, навесні в українців було шість "додаткових" вихідних через низку державних свят.