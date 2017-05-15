За програмою "Доступні ліки" препарати отримали понад 700 тисяч українців - Кабмін

З початку дії програми «Доступні ліки», яка стартувала 1 квітня 2017 року, нею скористалося понад 700 тис. українців.

Про це повідомив у ході селекторної наради щодо реалізації програми віце-прем'єр Павло Розенко.

«Кількість осіб, які отримали лікарські засоби з початку дії програми, вже досягло 700 тис. наших громадян. На сьогоднішній день всі необхідні кошти вже передані в області», - сказав він.

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При цьому Розенко зазначив, що реалізація програми йде важко, і дуже часто лікарі вмовляють пацієнтів не брати безкоштовні ліки, аргументуючи це низькою якістю препаратів. Віце-прем'єр зазначив, що всі препарати, запропоновані в програмі, є якісними та ефективними

«Це все ефективні ліки, які способи лікувати і лікують пацієнтів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, програма «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2017 року і надає можливість пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу або бронхіальною астмою отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою.