У Дніпрі встановили особи 25 учасників сутичок 9 травня

У Дніпрі на сьогоднішній день встановлено 25 осіб, які брали участь у сутичках та спровокували масову бійку 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу у Головному управлінні Нацполіції в Дніпропетровській області повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

За його словами, з них 14 особам наразі оголошено про підозру у злочині, п’ятьом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Восьми особам заочно вручені повідомлення про підозру, їх оголошено у розшук. Ступінь вини ще 7 осіб, які брали участь у сутичках, наразі встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка».

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Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб - 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області.

За результатами розслідування підозри у скоєнні злочинів було оголошено 5 особам, чотирьом з яких було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Ще трьом особам повідомлено про підозру у сутичках під час масових заходів 9 травня заочно. Ухвалено рішення про їх затримання та доставлення до суду для обрання запобіжного заходу.

13 травня суд арештував ще одного учасника заворушень у Дніпрі. Чоловіка підозрюють в тому, що він керував діями так званих «тітушок» – молодиків спортивної статури.