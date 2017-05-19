Пасажиропотік з Кримом скоротився на 8,4% - Держприкордонслужба
16:38, 19 травня 2017Суспільство
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З 1 по 18 травня кількість громадян, які перетнули адмінкордон, склала 108 тисяч осіб, а кількість транспортних засобів - 19.
З 1 по 18 травня 108 тисяч людей перетнули админграницу з Кримом / фото УНІАН
Пасажиропотік між Україною і тимчасово окупованим Кримом у першій половині травня 2017 року, порівняно з аналогічним періодом 2016-го, скоротився на 8,4%.
"З 1 по 18 травня кількість громадян, які перетнули адмінкордон, склала 108 тисяч осіб, а кількість транспортних засобів - 19. У минулому році за такий же період це було 118 тисяч осіб та 22 одиниці транспорту", - заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі Українській правді.
Зазначимо, станом на початок травня 2017 року ДСНС зареєструвала понад 1 млн 98 тисяч внутрішньо переміщених осіб з анексованого Росією Криму і окупованого Донбасу.
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