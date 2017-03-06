Соціологи зафіксували в Україні погіршення відносин між місцевими та переселенцями

Такі результати дослідження на прес-конференції в УНІАН представила менеджер програми «Радник з питань ВПО Міністерства соціальної політики» Валерія Вершиніна.

«Ми неодноразово стикалися із заявами про те, що саме ВПО (внутрішньо переміщені особи - УНІАН) є носіями якоїсь окремої ідеології, не є захисниками України, не допомагають Україні», - сказала вона.

Вершиніна повідомила, що в ході дослідження учасники програми опитали понад 117 регіональних експертів, лідерів громадських організацій, і проаналізували низку ЗМІ на тему ставлення місцевого населення до переселенців.

Згідно з результатами моніторингу, станом на кінець 2016 року найгостріші конфлікти спостерігалися в Донецькій, Луганській, Харківській та Київській областях. При цьому основними причинами загострення ситуації є зниження рівня життя населення, а також конкуренція між переселенцями й місцевим населенням за ресурси, житло, робочі місця, пільги, медикаменти тощо.

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За словами Вершиніної, переселенці часто отримують відмови в оренді житла, прийомі на роботу та обслуговуванні в державних установах. Крім того, в деяких регіонах України існує упереджене ставлення до одиноких матерів, які переїхали із зони АТО. Як сказала експерт, існує думка, що якщо жінка приїхала з дитиною й без чоловіка, значить, чоловік воює проти України.

Як додала експерт департаменту стратегії та адвокації програми «Радник з питань ВПО Мінсоцполітики» Анастасія Бондаренко, на загострення конфліктів між місцевими громадами та переселенцями впливає також інформаційна політика.

«На ситуацію впливає висвітлення в ЗМІ негативного образу ВПО, інформація про те, що ВПО є шахраями, які, приміром, не повертають гроші за оренду житла. Деякі шахрайства були встановлені в сфері трудових відносин», - зазначила експерт.

Бондаренко підкреслила, що більшість переселенців є працьовитими людьми з активною соціальною позицією, які могли б принести користь своїй країні, якби мали можливість самореалізації.

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Координатор департаменту стратегії та адвокації програми «Радник з питань ВПО Мінсоцполітики» Галина Корнієнко заявила, що якщо протягом 1-2 років АТО не закінчиться й рівень життя населення не покращиться, соціальне напруження між переселенцями та приймаючою стороною зростатиме.

«На думку експертів, якщо АТО не закінчиться в найближчі 1-2 роки і якість життя місцевих громад падатиме, ми можемо спостерігати поглиблення конфліктних настроїв», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінсоцполітики, загальна сума перерахованих переселенцям коштів за 2016 рік становила 3,16 млрд грн. Станом на кінець січня цього року на обліку перебували 1 млн 648 тис. 852 внутрішніх переселенців із Донбасу та Криму.