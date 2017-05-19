У Житомирі взяли під варту заступника начальника виправної колонії, який погорів на хабарі

У Житомирі за клопотанням прокуратури 19 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступнику начальника виправної колонії, викритого на хабарництві 18 травня.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у військовій прокуратурі Житомирського гарнізону, за клопотанням військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України сьогодні, 19 травня, Корольовський районний суд Житомира обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою затриманому вчора заступнику начальника виправної колонії з альтернативою внесення застави у 84,2 тис. грн.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 18 травня затримали заступника начальника однієї з виправних колоній регіону під час одержання хабара.

За грошову винагороду майор внутрішньої служби гарантував умовно-дострокове звільнення засуджених. Розмір хабара залежав від серйозності скоєного злочину. Гроші перераховувалися на картку посередника – одного із засуджених, який мав право виходу «на волю» та відкрив рахунок у банку за наказом працівника пенітенціарної служби.

Зокрема, за умовно-дострокове звільнення ув’язненого за нанесення тяжких тілесних ушкоджень хабарник вимагав 80 тис. грн.

Правоохоронці затримали зловмисника у Житомирі на виході з управління пенітенціарної служби після перерахування на картку частини неправомірної вигоди у сумі 4,5 тис. грн. Попередньо оперативники спецслужби задокументували одержання хабарником 27 тис. грн.