Продюсер Джамали про конфуз на Євробаченні: В результаті ми отримали в ефірі ж*пу. І тепер ніхто не обговорює пісню

Продюсер Джамали Ігор Тарнопольський розповів про конфуз на фіналі Євробачення під час виступу співачки, коли на сцену вибіг пранкер Віталій Седюк і оголив сідниці.

За його словами, не була використана система модерації ефіру, хоча офіційно пишеться резервна копія днем раніше. "Говорю по-простому: вони могли переключити на іншу камеру, увімкнути резерв – цього зроблено не було", - зазначив Тарнопольський в інтерв'ю Karabas Live.

Крім того, керували охоронцями люди, які кермували ефіром. А так, зазначив продюсер співачки, бути не повинно. Охоронцям сказали відійти від сцени, щоб нібито не заважати ефіру, вони і відійшли. Седюк явно стежив за цим і зрозумів, що можна діяти.

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"Презентувати пісню "I Believe In U" на фіналі Євробачення нас переконав Стюарт Барлоу. Попросив не випускати до цього кліп, який ми зняли у Португалії. Все заради того, щоб зробити прем'єру на Євробаченні, як це було роком раніше у Джастіна Тімберлейка. "Добре", — сказали ми", - поділився Тарнопольський.

"В результаті ми отримали в ефірі жопу. І тепер ніхто не обговорює пісню. Всі обговорюють жопу. А я повинен вигороджувати людей, за яких це сталося, і говорити, що у нас немає до них претензій. Але у мене є претензії. Була маса способів цього уникнути – переключити план, включити бекап-копію, не змінювати розстановку охорони. Ні в кого немає ні сміливості, ні совісті це коментувати", - висловив він обурення.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу Джамали пранкер Віталій Седюк вибіг на сцену й оголив сідниці. Цю витівку показали в прямому ефірі фіналу Євробачення-2017. Охорона швидко зреагувала та забрала Седюка зі сцени, після чого, за словами міністра внутрішніх справ, його відвезли в СІЗО. 15 травня Дніпровський суд Києва обрав запобіжний захід пранкеру у вигляді особистого зобов'язання.